Orsted Aktie: Finger Weg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Orsted beträgt das aktuelle KGV 12, was im Vergleich zu anderen Stromversorgungsunternehmen als überbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht".

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Orsted-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 503,9 DKK betrug. Der letzte Schlusskurs lag bei 361,4 DKK, was einem Unterschied von -28,28 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Orsted mit -45,21 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Orsted beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.