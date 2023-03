Orsted Aktie: Eine Chance auf weitere Verbesserung?

Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Aktien wird oft mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bewertet. Ein niedriges KGV impliziert, dass eine Aktie günstiger erscheint. Im Gegensatz dazu, ist das KGV von Wachstumsaktien häufig höher. Orsted zeichnet sich durch ein vergleichsweise niedriges KGV von 14.38 aus und liegt damit deutlich unter dem industriedurchschnittlichen Wert für die Branche Utilities-Renewable von 27.2 (-89.15 %).

Analyse der Orsted-Aktie durch Experten

Die Orsted-Aktie wurde in den letzten drei Monaten von 0 Analysten bewertet. Keine der Bewertungen fiel negativ aus, was zu einem positiven “Gut”-Rating führt. Auch im letzten Monat gab es keine “Schlecht”-Bewertungen, was darauf hinweist, dass die institutionelle Sicht kurzfristig als positiv angesehen wird.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt...