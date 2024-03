Orsted Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten beiden Wochen wurde Orsted von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher lässt die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Gut" zu. Allerdings wurden auch 8 schlechte Signale identifiziert, weshalb wir zu einer "Schlecht" Empfehlung kommen. Insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Einstufung auf Basis der Messung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Dividende kann Orsted mit einer Ausschüttung von 3,5 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger (0 %) als positiv bewertet werden. Die Differenz von 3,5 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orsted-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 442,8 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 375,8 DKK deutlich darunter liegt (Unterschied -15,13 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein letzter Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,92 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted mit 12,83 um 3 Prozent höher ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (12,47). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Anleger-Stimmung, eine höhere Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt, eine differenzierte technische Analyse und eine unterbewertete fundamentale Analyse von Orsted.