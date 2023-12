Orsted Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Orsted im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Orsted, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt fünf Schlecht-Signalen und keinem Gut-Signal, was insgesamt ein "Schlecht" Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Orsted 12, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Orsted aktuell bei 506,6 DKK verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 335,4 DKK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -33,79 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Orsted in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,21 Prozent, was einer Underperformance von -0 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung sowohl im Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse und im Branchenvergleich des Aktienkurses von Orsted.