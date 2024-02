Orsted Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das dänische Energieunternehmen Orsted wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,83 bewertet, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Orsted in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -35,87 Prozent verzeichnet. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -0 Prozent. Die mittlere Rendite im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag ebenfalls bei -35,87 Prozent, und Orsted lag 0 Prozent darunter. Aufgrund dieser vergleichbaren Performance erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Orsted-Aktie für die letzten 200 Handelstage durchschnittlich bei 455,92 DKK lag. Der aktuelle Schlusskurs von 391,1 DKK weicht somit um -14,22 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs jedoch nahe am Durchschnitt (+3,14 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Orsted führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überbewertete Aktie mit einer durchschnittlichen Performance und gemischten Signalen aus der technischen Analyse und dem Sentiment im Netz.