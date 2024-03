Orsted Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Internet kann die Stimmung und das Interesse an Aktien verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Orsted eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Orsted liegt bei 78,27, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt erhält Orsted daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Orsted als überbewertet, da das KGV mit 12,83 insgesamt 3 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger". Der Branchendurchschnitt beträgt 12,47, was zu einer Einstufung "Schlecht" aus Sicht der fundamentalen Analyse führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Orsted eine Dividendenrendite von 3,5 % aus, was 3,5 Prozentpunkte mehr ist als der im Mittel übliche Wert in der Branche Stromversorger von 0 %. Der mögliche Mehrgewinn führt daher zu einer Einstufung "Gut".