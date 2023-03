Orsted Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Prognosen

Derzeit verzeichnet die Orsted-Aktie einen Stand von 77,44 EUR, was im Vergleich zu ihrem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 91,35 EUR eine Abweichung von -15,23 Prozent ergibt. Dieser negative Trend wird aus charttechnischer Sicht als “Schlecht”-Bewertung interpretiert. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei ebenfalls bei 77,44 EUR und weist eine Abweichung von -7,97 Prozent auf. Auch in diesem Fall erhält die Orsted-Aktie aufgrund ihrer kurzfristigen Entwicklung eine “Schlecht”-Einstufung.

Welche Bedeutung hat der RSI-Indikator für Anleger?

Die technische Analyse bietet wichtige Einblicke in die Performance von Aktien. Eines der bekanntesten Instrumente ist der Relative Strength-Index (RSI), welcher...