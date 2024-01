Orrstown Services Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Orrstown Services wird von Analysten neutral bewertet, da es keine eindeutige Tendenz in ihren Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 25 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -15,25 Prozent sinken könnte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Orrstown Services derzeit 22,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Langzeiteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orrstown Services zeigt gemischte Signale: Der 7-Tage-RSI deutet auf eine neutrale Position hin, während der 25-Tage-RSI eine Überverkaufssituation signalisiert. Insgesamt ergibt sich hieraus eine positive Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält die Orrstown Services demnach eine neutrale Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment im Netz.