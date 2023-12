Orpea Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orpea liegt bei einem Wert von 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) ist und somit eine "Neutral"-Bewertung aufweist.

Die Stimmung für Orpea hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigen unsere Programme keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Orpea-Aktie mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 61,11 weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 71, was als Signal für eine Überkauftheit betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Orpea mit -15,64 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt die Rendite mit 15,64 Prozent deutlich darunter und führt somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.