Orpea Aktie: Der absolute Knall!

Orpea: Analyse der aktuellen Finanzkennzahlen

Orpea, ein Unternehmen im Gesundheitsdienstleistungssektor, zeigt im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine höhere Dividende von 1 %. Diese Differenz von 1 Prozentpunkt führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttung und einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt Orpea bei einem Niveau von 50 eine neutrale Einstufung. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet jedoch auf eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau hin.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Orpea in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,64 Prozent verzeichnete, was mehr als 16 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen im Gesundheitspflegesektor liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) weist Orpea ein aktuelles KGV von 29 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird Orpea aus fundamentalen Gesichtspunkten als neutral eingeschätzt.

Insgesamt zeigt die Analyse der Finanzkennzahlen, dass Orpea in verschiedenen Bereichen wie Dividende, RSI und Aktienkursentwicklung gemischte Bewertungen erhält, während das KGV eine neutrale Einschätzung erhält.