Orpea Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmung und das Interesse rund um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Wir haben uns die Aktie von Orpea genauer angesehen und dabei die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Orpea weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Gut"-Einschätzung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, insbesondere in Bezug auf das Unternehmen Orpea. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Aktie wider, die mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Orpea mit einer Rendite von -15,64 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent fällt Orpea mit 15,64 Prozent negativ auf. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orpea-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 82,94 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,24 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Orpea-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.