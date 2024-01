Orpea Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Die technische Analyse der Orpea-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,52 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,0166 EUR weicht somit um -98,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,32 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von -94,81 Prozent eine negative Abweichung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Orpea-Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, da in den Diskussionen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Orpea derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Mit einem Unterschied von 1 Prozentpunkt erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Orpea-Aktie ein neutrales Rating. Der RSI7 beträgt 26,67 und wird daher als "Gut" eingestuft, während der RSI25 einen Wert von 97,51 aufweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.