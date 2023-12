Orpea Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Der Gesundheitsdienstleister Orpea wurde in den vergangenen zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Diese Schlussfolgerung ergab sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befassten. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orpea-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,65 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 0,0148 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -99,1 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,59 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -97,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Orpea aktuell einen Wert von 51,52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird in diesem Fall die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 51 und führt zu derselben Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ist Orpea mit einer Ausschüttung von 1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (0 %) höher zu bewerten. Die Differenz von 1 Prozentpunkten führt zu der Einstufung als "Gut".