Orpea Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Orpea-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,68 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0158 EUR liegt, was einer Abweichung von -99,06 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,65 EUR, was ebenfalls unter dem aktuellen Kurs liegt und zu einer Abweichung von -97,57 Prozent führt. Daher wird die Orpea-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Orpea eine Dividendenrendite von 1 Prozent auf, was 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Gesundheitsdienstleister" bei 0 liegt, wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Orpea liegt bei 20,59 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 53,09, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orpea liegt bei 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Orpea-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse.