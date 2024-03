Orpea Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Orpea im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Besonders die positiven Themen rund um Orpea wurden in den letzten Tagen intensiv diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Orpea eine Dividendenrendite von 1 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die einen Wert von 0 hat, ergibt sich eine Differenz von +1 Prozent zur Orpea-Aktie. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Orpea bei 0,09 EUR liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,0117 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -87 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,01 EUR, was einer Differenz von +17 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt für Orpea aktuell bei 76,47 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Orpea weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Orpea-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.