Orpea Aktie: Eine neue Chance!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orpea liegt derzeit bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies entspricht einer Neutral-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Orpea waren. An fünf Tagen war die Stimmung grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Orpea bei -15,64 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Orpea mit -15,64 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Orpea im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Rendite von 1 % aus, was 1 Prozentpunkt höher ist als der Durchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aufgrund des möglichen Mehrgewinns.