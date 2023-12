Orpea Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Amerco":

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Orpea in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen in Bezug auf eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Orpea unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orpea 29. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher ist Orpea aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf die Dividende ist Orpea mit einer Dividende von 1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (0 %) höher zu bewerten. Die Differenz von 1 Prozentpunkt führt zu einer Einstufung von "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Orpea ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Orpea-Aktie beträgt 16,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 92,5 hingegen führt zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.