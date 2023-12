Orosur Mining Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von Orosur Mining hat im letzten Jahr eine Rendite von -26,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" liegt die Rendite 15,4 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,27 Prozent). Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,27 Prozent, und Orosur Mining liegt aktuell 15,4 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Orosur Mining liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung bei 44,44 Punkten. Somit erhält Orosur Mining in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Orosur Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,055 CAD liegt, weicht er um -21,43 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs darüber liegt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zu Orosur Mining verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Orosur Mining, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.