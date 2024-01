Orosur Mining Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse von Orosur Mining zeigt gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,055 CAD liegt, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 CAD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Orosur Mining, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Orosur Mining in den letzten 12 Monaten sowohl unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" als auch unter der mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.