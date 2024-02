Oroco Resource Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Oroco Resource hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als weniger erfolgreich erwiesen. Mit einer Rendite von -51,25 Prozent liegt die Performance von Oroco Resource um mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -21,62 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, schnitt Oroco Resource mit einer Rendite von 29,63 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Oroco Resource aktuell bei 0,38 CAD liegt, was einem Abstand von -7,32 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine ebenfalls "Schlechte" Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -35,59 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Oroco Resource beträgt 0 Prozent, was 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,5) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird dabei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Oroco Resource. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger eher negativ gestimmt waren. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.