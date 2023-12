Ormat Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Ormat-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet, da der aktuelle Kurs von 76,76 USD um -0,52 Prozent unter dem GD200 (77,16 USD) liegt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 67,41 USD. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +13,87 Prozent beträgt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Ormat-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ormat liegt bei 45,22, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 29,49, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Ormat abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 91 USD. Dies entspricht einer möglichen Steigerung um 18,55 Prozent und resultiert in einer "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Ormat haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Ormat ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.