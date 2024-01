Ormat Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung für Ormat in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ormat vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Ormat in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Ormat vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Bezüglich des aktuellen Kurses von 73,7 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 23,47 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 91 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ormat-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ergibt die längerfristige Betrachtung des RSI, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Ormat.