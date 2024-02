Ormat Aktie: Abwarten

Die Ormat-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 74,27 USD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 67,12 USD, was einem Unterschied von -9,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 69,91 USD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,99 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Meinungen und Einschätzungen zu Ormat hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Kommentare und Meinungen, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Vergleicht man die Performance der Ormat-Aktie mit anderen Unternehmen im Bereich "Versorgungsunternehmen", so liegt sie mit einer Rendite von -11,49 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche schneidet Ormat mit einer Rendite von -9,08 Prozent schlechter ab.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ormat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (42,87 Punkte) als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (56,1 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Ormat-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch bezüglich der Anlegerstimmung.