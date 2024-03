Orla Mining im Check!

Die technische Analyse zeigt, dass die Orla Mining-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs der Aktie, was zu dieser Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Orla Mining-Aktie an. Weder überkaufte noch unterkaufte Signale wurden festgestellt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Kommentaren der letzten zwei Wochen ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") und der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt Orla Mining leicht unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.