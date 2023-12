Orkla Asa Adr Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Orkla":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Orkla Asa beträgt das aktuelle KGV 15, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel", die im Durchschnitt ein KGV von 44 haben, als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Bildes von Orkla Asa festgestellt werden. Die Aktie erhält daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating, da weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Wer aktuell in die Aktie von Orkla Asa investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,79 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,12 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Orkla Asa verläuft aktuell bei 6,76 EUR. Der Aktienkurs ging bei 6.798 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von +0,56 Prozent entspricht und somit eine neutrale Einstufung erhält. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 6,69 EUR, was einer Differenz von +1,61 Prozent und ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".