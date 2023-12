Orkla ASA Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die technische Analyse der Orkla Asa-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 6,76 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 6,798 EUR liegt und somit einen Abstand von +0,56 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,69 EUR, was einer Differenz von +1,61 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orkla Asa-Aktie zeigt einen Wert von 45,9, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit auch hier zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Orkla Asa-Aktie überwiegend positiv sind. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Für Anleger, die in die Aktie von Orkla Asa investieren, bedeutet dies eine Dividendenrendite von 3,79 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Nahrungsmitteln. Dies entspricht einem etwas geringeren Ertrag von 0,12 Prozentpunkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.