Orkla ASA Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet trägt wesentlich zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei Orkla Asa zeigen sich hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Orkla Asa liegt der RSI7 aktuell bei 30,35 Punkten und der RSI25 bei 42,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Typen hinweist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orkla Asa liegt bei einem Wert von 15, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Orkla Asa unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Orkla Asa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.