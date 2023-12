Orkla ASA Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Orkla":

Die Kommunikation im Netz ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Orkla Asa zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eher schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orkla Asa derzeit 15,04, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orkla Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 6,77 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,87 EUR liegt in ähnlicher Nähe, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Orkla Asa derzeit eine Dividendenrendite von 3,79 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich für Orkla Asa eine gemischte Bewertung, die von "Schlecht" über "Gut" bis hin zu "Neutral" reicht, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Kommunikation im Netz, KGV, technischer Analyse und Dividendenrendite.