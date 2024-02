Orkla ASA Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Orkla":

Das Unternehmen Orkla Asa wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 42,37 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 6,88 EUR, während der aktuelle Aktienkurs 6,64 EUR beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,02 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orkla Asa-Aktie zeigt einen RSI von 93 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 68,42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Orkla Asa basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also, dass Orkla Asa aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, während die technische Analyse und der RSI zu einer "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung führen. Die Stimmung der Anleger ist jedoch positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.