Orior Aktie: So könnte es weitergehen!

Orior weist am 27.06.2023, 09:30 Uhr einen Kurs von 75.1 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Orior einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Orior jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Orior nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 0,05 Prozentpunkte (3,34 % gegenüber 3,29 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Orior von 75,1 CHF ist mit +0,29 Prozent Entfernung vom GD200 (74,88 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 80,08 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,22 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Orior-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,21 ist die Aktie von Orior auf Basis der heutigen Notierungen 48 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (31,26) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".