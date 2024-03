Orior Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orior":

Die technische Analyse der Orior-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 71,86 CHF verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 65 CHF lag und somit ein Abstand von -9,55 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 66,16 CHF, was einer Differenz von -1,75 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Orior ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 16,36, was 32 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 24. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Orior-Aktie überverkauft ist, da der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 20 liegt. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Orior daher als "Gut" bewertet.