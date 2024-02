Orion Office REIT Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Orion Office REIT Inc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion feststellen konnte. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Orion Office REIT Inc von 4,64 USD mit -18,02 Prozent Entfernung vom GD200 (5,66 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 5,35 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -13,27 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Orion Office REIT Inc-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was mit "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Orion Office REIT Inc-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Orion Office REIT Inc ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 60,32 und der RSI25 beträgt 60,07, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.