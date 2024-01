Orion Office REIT Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Dadurch kann er anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Orion Office REIT Inc-Aktie liegt bei 91, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für 25 Tage bei 43,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Orion Office REIT Inc basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktivität der Orion Office REIT Inc-Aktie im Durchschnitt liegt. Dies deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was auch eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher für Orion Office REIT Inc eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Orion Office REIT Inc-Aktie um -5,3 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Orion Office REIT Inc eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Bewertung erhält.