Orion GoldL Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Orion Minerals wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Orion Minerals weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Orion Minerals auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Orion Minerals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte keine starke positive oder negative Veränderung festgestellt werden. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien gegeben. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab nur an einem Tag positive Diskussionen, während an insgesamt fünf Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten Tagen wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Orion Minerals diskutiert. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Orion Minerals-Aktie 0,02 AUD, wobei der letzte Schlusskurs mit 0,014 AUD deutlich darunter liegt, was eine Abweichung von -30 Prozent im Vergleich bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls eine Abweichung von -30 Prozent darstellt. Insgesamt wird Orion Minerals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

