Orion GoldL Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Orion Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,02 AUD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,014 AUD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+40 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen wurde keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Orion Minerals in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Orion Minerals deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Orion Minerals. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Orion Minerals-Aktie beträgt 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Orion Minerals damit ein "Neutral"-Rating.