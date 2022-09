Orion Engineered Carbons Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

An der Heimatbörse New York notiert Orion Engineered Carbons per 19.09.2022, 22:43 Uhr bei 15.7 USD. Orion Engineered Carbons zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Unsere Analysten haben Orion Engineered Carbons nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Orion Engineered Carbons als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Orion Engineered Carbons vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 26 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 65,61 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 15,7 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Orion Engineered Carbons wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Orion Engineered Carbons auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Orion Engineered Carbons schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,53 % und somit 2,26 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,79 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".