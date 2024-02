Orion Engineered Carbons Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten zwölf Monaten hat Orion insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer Kursprognose von 31 USD pro Aktie ergibt sich ein Aufwärtspotential von 32,88 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Orion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Orion bei 22,75 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,33 USD liegt. Dies ergibt eine Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 24,43 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Orion zunimmt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orion bei 11,67 liegt, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" als deutlich günstig eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 77,45, was zu einer Unterbewertung von 85 Prozent führt. Auf dieser Basis wird Orion als "Gut"-Empfehlung eingestuft.