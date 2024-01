Orion Engineered Carbons Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Orion betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell 89,09 Punkte beträgt, was bedeutet, dass Orion momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,52, was darauf hindeutet, dass Orion weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Dividendenrendite. Orion liegt mit einer Dividendenrendite von 0,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8342,37, was zu einer Differenz von -8341,96 Prozent führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist Orion ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,41 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 95,82 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, jedoch unterhielten sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Orion. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Einschätzung für Orion, mit verschiedenen Bewertungen in den Bereichen technische Analyse, Dividendenpolitik, fundamentale Kriterien und Anleger-Sentiment.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Orion Engineered Carbons-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Orion Engineered Carbons jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Orion Engineered Carbons-Analyse.

Orion Engineered Carbons: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...