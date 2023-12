Orion Engineered Carbons Aktie: Alles andere als uninteressant …

Orion wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,41 liegt, im Vergleich zum Branchen-KGV von 94,42. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Von 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle als "Gut" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 27,5 USD, was einem potenziellen Rückgang von 0,83 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Orion überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch trendfolgende Indikatoren deuten auf einen positiven Trend hin, da der letzte Schlusskurs sowohl über dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Orion also eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler, analystischer und technischer Basis.