Orion Energy Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Orion Energy im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Orion Energy, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Orion Energy von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgaben, wurde die Aktie 1 Mal als "Gut" und 0 Mal als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Orion Energy. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen ergibt sich daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Orion Energy liegt mit einem Wert von 64,14 deutlich über dem Branchenmittelwert von 31,31, was einer Überbewertung um 105 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Orion Energy zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.