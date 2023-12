Orion Energy Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zueinander. Für Orion Energy wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,72 an, dass die Aktie neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Orion Energy somit in diesem Punkt unserer Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen wurde eine negative Stimmung festgestellt, während größtenteils zehn Tage neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Orion Energy geführt. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" bewertet. Im Zusammenhang mit dem Anleger-Sentiment ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Orion Energy mit -65,03 Prozent um mehr als 212 Prozent darunter. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 238,39 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Orion Energy mit 303,42 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Orion Energy mit 0 Prozent 16,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 16 Prozent. Basierend auf dieser Einschätzung wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment bewertet und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.