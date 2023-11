Orion Energy Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was die Anleger positiv stimmen dürfte. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es konnten keine negativen Diskussionen aufgezeichnet werden. Lediglich an drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Orion Energy, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Die Redaktion stuft die Aktie dementsprechend mit einem "Gut" ein, was eine positive Stimmung bei den Anlegern signalisiert.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Orion Energy-Aktie laut trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,53 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,91 USD liegt, was einer Abweichung von -40,52 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 1,08 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,91 USD (-15,74 Prozent). Insgesamt ergibt sich somit für Orion Energy auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über Orion Energy, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insofern wird der Aktie von Orion Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 64,14, was 117 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung für Orion Energy vergeben wird.