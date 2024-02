Orion Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Orion bei 38,64 EUR liegt, was einer Entfernung von +0,89 Prozent vom GD200 (38,3 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 41,01 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Orion als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine eher neutrale Haltung. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Internet kann dazu beitragen, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. In Bezug auf Orion wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Orion mit einer Rendite von -20,86 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -17,13 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Orion mit 3,73 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.