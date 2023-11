Orion Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Orion-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 58,5 führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Orion nach der RSI-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält die Orion-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Orion-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft worden, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 6 USD, was einen möglichen Anstieg um 23,46 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Somit erhält Orion von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Orion mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (16,82 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz von 16,82 Prozentpunkten spielt dabei eine entscheidende Rolle. Daher ergibt sich derzeit eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividende von Orion.