Orion Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Orion hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 266,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 53,63 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Orion eine Outperformance von +213,17 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Orion mit einer Rendite von 44,67 Prozent im letzten Jahr um 222,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegen. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Orion in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders negativ. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung "Schlecht" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine negative Stimmung bezüglich der Aktien von Orion hin. Die Diskussionsintensität ist langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orion aktuell bei 62,25, was 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 58 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Orion auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.