Orion Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Orion hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der Orion-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 38,37 Euro lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39,98 Euro, was einer Differenz von +4,2 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,85 Euro weist mit einem letzten Schlusskurs von -2,13 Prozent eine ähnliche "Neutral"-Bewertung auf.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Orion-Aktie bei -20,86 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Arzneimittel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -17,13 Prozent, wobei Orion mit -20,86 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Orion-Aktie liegt bei 90, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,41, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Orion.