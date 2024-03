Orion Aktie: Bloß aufpassen!

Die Aktie von Orion hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 37,77 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 34,8 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei -7,86 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende 50-Tage-Durchschnittskurs bei 39,57 EUR, was zu einem Abstand von -12,05 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von Orion eine Rendite von -16,49 Prozent erzielt, was jedoch 0,66 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -24,56 Prozent, wobei Orion aktuell 8,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Orion liegt bei 76,44, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, da er bei 83,46 liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".