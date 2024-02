Orion Aktie: Die Bären zittern!

Orion wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Orion insgesamt als "Gut", da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Orion vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Orion liegt bei 6 USD, was einem prognostizierten Rückgang des Aktienkurses um -6,25 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird Orion als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 62,25 liegt, während das Branchen-KGV bei 33,31 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Orion-Aktie eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,26 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,4 USD, was einem Unterschied von +50,23 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wodurch Orion insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.