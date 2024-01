Oriole Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 10, was darauf hindeutet, dass die Oriole-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Oriole-Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Oriole derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Oriole wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Oriole-Aktie derzeit +67,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 ebenfalls +67,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.