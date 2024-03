Oriola-KD Oyj B Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der Oriola-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,06 EUR, während der Aktienkurs bei 0,992 EUR um -6,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,08 EUR zeigt eine Abweichung von -8,15 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Oriola in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oriola-Aktie liegt bei 85,29 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich hingegen eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 58,24.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Oriola höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, mit einer Differenz von 1,45 Prozentpunkten (5,24 % gegenüber 3,79 %).

Insgesamt ergibt sich also für die Oriola-Aktie eine eher negative Gesamtbewertung, basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.